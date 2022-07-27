Конкурент Tesla от Kia будет вдвое дешевле

Появились новые подробности о следующем электрокаре от Kia - большом кроссовере EV9, который сейчас проходит дорожные испытания. Названы цена и дата начала выпуска модели.

Фото: Kia Kia

Начальная цена на электрокар составит 50 000 долларов, а максимальный прайс может доходить до 70 тысяч. Это намного меньше, чем просит Tesla за свой самый большой электрокроссовер, который будет прямым конкурентом EV9: Model X в США стоит минимум 111 840 долларов за версию с двумя моторами, трёхмоторный Model X Plaid обойдётся в 129 800 долларов.

Предвестник Kia EV9 был представлен в ноябре 2021 года в образе концепта. Длина автомобиля составляет 4930 мм, ширина - 2055 мм, размер колёсной базы - 3100 мм. Компоновка салона будет трёхрядной, возможно, выпустят 6- и 7-местные версии.

О силовой установке EV9 на премьере ничего не сообщалось. Без сомнений, кроссовер создан на платформе E-GMP, предусматривающей 800-вольтную электрическую архитектуру и поддержку зарядки мощностью до 350 кВт. При таком раскладе зарядка с 10 до 80% займёт около 20 минут. Предполагалось, что флагманский электрический SUV корейской марки сможет проезжать около 540 км, но инсайдеры заявили о меньших показателях.

Kia EV9 будет выпущен в первой половине 2023 года, таким образом, компания ускорила работу над проектом, так как ранее запуск модели был запланирован на следующее лето.