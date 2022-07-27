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1 час назад

Новости автомира: конкурент Tesla Model X от Kia будет вдвое дешевле

Российская Газета

Появились новые подробности о следующем электрокаре от Kia - большом кроссовере EV9, который сейчас проходит дорожные испытания. Названы цена и дата начала выпуска модели.

Конкурент Tesla от Kia будет вдвое дешевле
Фото: KiaKia

Начальная цена на электрокар составит 50 000 долларов, а максимальный прайс может доходить до 70 тысяч. Это намного меньше, чем просит Tesla за свой самый большой электрокроссовер, который будет прямым конкурентом EV9: Model X в США стоит минимум 111 840 долларов за версию с двумя моторами, трёхмоторный Model X Plaid обойдётся в 129 800 долларов.

Предвестник Kia EV9 был представлен в ноябре 2021 года в образе концепта. Длина автомобиля составляет 4930 мм, ширина - 2055 мм, размер колёсной базы - 3100 мм. Компоновка салона будет трёхрядной, возможно, выпустят 6- и 7-местные версии.

О силовой установке EV9 на премьере ничего не сообщалось. Без сомнений, кроссовер создан на платформе E-GMP, предусматривающей 800-вольтную электрическую архитектуру и поддержку зарядки мощностью до 350 кВт. При таком раскладе зарядка с 10 до 80% займёт около 20 минут. Предполагалось, что флагманский электрический SUV корейской марки сможет проезжать около 540 км, но инсайдеры заявили о меньших показателях.

Kia EV9 будет выпущен в первой половине 2023 года, таким образом, компания ускорила работу над проектом, так как ранее запуск модели был запланирован на следующее лето.

Напомним, что Hyundai тоже форсировала выпуск нового Ioniq 7, который является техническим близнецом Kia EV9.

Автоновости,Tesla Model X,Hyundai,Kia,Tesla,
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