У Geely появится доступный седан на платформе Volvo

Уже в обозримом будущем модельная линейка Geely пополнится еще одним седаном — пока, правда, только в Китае. В распоряжении китайских СМИ оказались шпионские фотографии новой модели под кодовым обозначением FS12, которой прочат статус самого доступного седана на платформе CMA. Иными словами, новинка займет пустующую нишу между Emgrand и Preface. Некоторая информация о FS12 уже есть — например о том, что она будет предложена с гибридной силовой установкой Leishen Hi-X.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В полку моделей на архитектуре архитектуре CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Geely совместно с Volvo, прибыло. Россиянам эта платформа знакома по кросс-купе Tugella, на ней же базируется флагманский кроссовер Monjaro, который должен появиться на российском рынке до конца этого года. На CMA построен и седан Preface, продающийся в Китае с 2020 года.

В скором времени к Preface присоединится более компактная и доступная модель — именно она и попала в объективы шпионских камер во время дорожных тестов.

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Новый седан FS12 (позже он обзаведется полноценным названием) будет продаваться в Китае с гибридной установкой Leishen Hi-X, которую получит и обновленный Preface. В ее основе наддувная «тройка» объемом полтора литра. Суммарная отдача ДВС и электромотора превысит 300 лошадиных сил (по некоторым данным, она составит 317 сил). Запас хода гибрида составит 1000 километров.

Впрочем, не исключено, что у FS12 будет и простая версия с традиционным ДВС.

Производство новинки организуют на заводе в городе Линьхай (провинция Чжэцзян). По предварительным данным, седан будет стоить 80-140 тысяч юаней (0,7-1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). То есть он окажется дешевле Preface (113,7-152,7 тысячи юаней), но дороже Emgrand четвертого поколения (62,8-129,8 тысячи юаней).