Toyota приостанавливает производство

Toyota Motor скорректировала производственный план на июль. Изменения в самом конце месяца пришлось вносить из-за вспышки коронавируса на заводе в Такаоке и мощных ливней, затруднивших доставку комплектующих — в основном в префектуре Айти. Результатом новых остановок станет сокращение объемов выпуска примерно на четыре тысячи автомобилей, говорится на сайте производителя.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В Такаоке пришлось отменить ночные смены со вторника на среду и со среды на четверг: остановлена производственная линия номер один, с которой сходят Corolla, Corolla Touring и Corolla Cross. Такое решение пришлось принять из-за коронавируса, которым заразились сразу восемь рабочих завода.

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Кроме этого, в четверг и пятницу будет простаивать вторая линия в Такаоке, где налажена сборка кроссоверов RAV4 и Harrier. Причем с поставками последнего уже назрели проблемы: компания отменяет предзаказы, так как не справляется с уже набранными.

Также на три дня в простой отправят линии Toyota Industries Corporation, выпускающие RAV4 и его плагин-гибридный вариант. В сумме из-за новых корректировок компания не выпустит порядка четырех тысяч машин.

Еще в конце июня компания наметила паузы в производстве на следующий месяц, продиктованные нехваткой микроэлектроники. Так, в период с 4 по 22 июля автогигант останавливал четыре линии на площадках в Мотомачи и Такаоке — они простаивали примерно по 10 дней.

В Мотомачи встал выпуск Crown, Noah, Voxy, Mirai, bZ4X, GR Yaris и купе Lexus LC, а в Такаоке — сборка RAV4 и Harrier. Результатом стало отставание от плана примерно на 50 тысяч экземпляров.

Уже не первый месяц Toyota не выполняет поставленные производственные цели. Хотя COVID-19 долгое время напрямую не влиял на домашнее производство, если не считать крупной вспышки в Китае, откуда поставляются комплектующие.