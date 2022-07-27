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1 час назад

Новости автомира: Tesla продолжает продавать «автомобили-убийцы» и не скрывает этого

Российская Газета

Ещё на заре выпуска Tesla Model S появилось выражение: "продать сейчас, исправить позже". Тогда Илон Маск заявил Филиппу Чейну, вице-президенту Tesla по качеству, что не намерен ждать тестов новой модели и приказал начинать продажи. С тех пор такой подход стал для компании нормой.

«Продать сейчас, исправить позже»: Tesla продолжает продавать опасные авто
Фото: EPAEPA

Это доказывает последний отзыв, касающийся пяти Tesla Model S, выпущенных 15-16 апреля этого года. Интересна хронология развития событий. Согласно документу, компания выпустила ограниченную партию автомобилей с новой конструкцией силового элемента переднего бампера. С 3 по 5 июля было проведено компьютерное моделирование аварийных сценариев, которое показало, что новая конструкция несовершенна и требует доработки, так как не соответствует нормам по безопасности, действующим в США.

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Неудачное моделирование сподвигло компанию к проведению физических краш-тестов. В ходе них выяснилось, что бампер действительно не соответствует 23 части Федерального стандарта безопасности транспортных средств, который касается срабатывания подушки безопасности. Новый элемент, именуемый Tesla как "ловец голеностопа" (видимо, потому что во время аварии удар приходится именно в эту часть пешехода), мог изменить импульс, который необходим для корректной работы эйрбега при различных сценариях ДТП.

Как бы поступил на месте Tesla другой автопроизводитель с мировым именем: на основе полученных результатов в ходе виртуальных и физических краш-тестов вносят изменения в конструкцию нового элемента, а затем снова проводятся необходимые испытания. У Tesla же всё пошло совсем не по такому сценарию, и несколько автомобилей, не прошедших сертификацию, были переданы клиентам. То есть покупатели получили заведомо небезопасную модель, являющуюся при этом флагманом линейки Tesla.

В Tesla, пишет Autoevolution, сообщили, что компании неизвестно о каких-либо авариях, травмах и смертельных случаях, связанных с описанной проблемой. Это, безусловно, хорошая новость, но оправдывает ли она подход Tesla к производству автомобилей?

Автоновости,Илон Маск,
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