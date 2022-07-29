АвтоВАЗ установит ЭРА-ГЛОНАСС на уже проданные машины

Отечественная компания АвтоВАЗ приступила к подготовке очередной отзывной кампании, в ходе которой транспортные средства, в которых отсутствует система ЭРА-ГЛОНАСС, будут дооснащаться «тревожными кнопками».

Фото: Car.ru Car.ru

Согласно ещё одним данным, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» уже начали получать новые образцы Lada в рамках конвейера. Пока точно не известно, когда российский автобренд планирует запустить данную кампанию.

Осуществлять сборку и продажу в РФ транспортных средств без «тревожных кнопок» было разрешено на фоне сложившегося кризиса, связанного с поставками микроэлектронных автомобильных компонентов.

Данное разрешение зафиксировали в техническом регламенте. Действие его временной версии заканчивается 1 февраля 2023 года. Между тем, отечественные производители должны приступить к оснащению новых машин этой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» намного раньше, а именно 1 августа текущего года.

Согласно информации инсайдеров, АвтоВАЗ уже осуществил сборку пробной партии из 6 транспортных средств, которые получили блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» от альтернативных поставщиков. При этом автодилеров предприятия оповестили о скором старте полномасштабной отзывной кампании, подразумевающей дооснащение этими блоками автомобилей, которые уже продали клиентам. Пока отсутствует информация, как именно будет осуществляться данный отзыв.

Неделю назад мораторий на комплектацию «тревожными кнопками» распространили также на вторичный авторынок. Начиная с 1 февраля 2023 года, в Россию разрешено ввозить транспортные средства без обязательной последующей установки данных систем.