Новое поколение Audi RS3 станет электрокаром

По сообщениям издания Autocar, стало известно о том, что Audi RS3 нового поколения станет полностью электрическим, а разгоняться модель будет от 0 до 60 миль/час менее чем за 4 секунды.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Как утверждают эксперты издания, источники в Audi подтвердили переход на полную электрификацию для следующего поколения A3. Этот автомобиль должен появиться в Великобритании в 2027 году, а его более спортивные варианты, S3 и RS3, также станут электрическими. Передний привод тоже уйдет в прошлое, так как базовые модели семейства получат задний привод. Полный привод будет доступен, и, разумеется, его получит версия RS3.

Напомним, что RS3 2022 года развивает 401 л.с. 500 Нм крутящего момента. Он разгоняется от 0 до 60 миль/час всего за 3,6 секунды.Новое семейство A3 будет построено на платформе VW Group Scalable Systems Platform (SSP), которая разработана для облегчения 800-вольтовой электрической архитектуры. Таким образом, она должна быть способна увеличить запас хода примерно на 80 миль пути всего за 10 минут зарядки. Это значительно быстрее, чем при использовании 400-вольтовой системы, устанавливаемой на такие автомобили, как Volkswagen ID.4.