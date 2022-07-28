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2 часа назад

Новости автомира: Nissan завершит производство Nissan LEAF в 2025 году

Nissan LEAF появился на рынке в 2010 году, накопив в продаже два поколения и не менее десятка лет. С тех пор ему приписывают роль первооткрывателя, одного из первых электромобилей, дошедшего до компактного сегмента, когда на это не решался ни один производитель, и опередившего своего главного конкурента Toyota. Со значительным успехом за это время модель попрощается в середине десятилетия.

Nissan завершит производство популярного электрокара
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В отчете указывается, что японцы убьют этого первопроходца в 2025 году, заменив его новым электромобилем , который они будут производить на британском заводе в Сандерленде, детали которого неизвестны и применялся ли он в качестве замены для LEAF.

Источники бренда ничего не подтвердили по этому поводу, но правда в том, что 15 лет слишком много для модели, которая почти не претерпела серьезных изменений, как другие модели на рынке, хотя и получила улучшения в эстетическом плане, оборудовании и силовой установке. система, аккумулятор и автономность.

Автоновости,Nissan Leaf,Nissan,Toyota,
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