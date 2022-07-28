Nissan завершит производство популярного электрокара

Nissan LEAF появился на рынке в 2010 году, накопив в продаже два поколения и не менее десятка лет. С тех пор ему приписывают роль первооткрывателя, одного из первых электромобилей, дошедшего до компактного сегмента, когда на это не решался ни один производитель, и опередившего своего главного конкурента Toyota. Со значительным успехом за это время модель попрощается в середине десятилетия.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

В отчете указывается, что японцы убьют этого первопроходца в 2025 году, заменив его новым электромобилем , который они будут производить на британском заводе в Сандерленде, детали которого неизвестны и применялся ли он в качестве замены для LEAF.