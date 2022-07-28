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1 час назад

Новости автомира: концерн Volkswagen объявил об отзыве более 43 тыс. автомобилей

ПроКроссовер.ру

В США было отозвано чуть более 43 000 автомобилей Volkswagen, поскольку камера заднего вида может не отображать изображение в информационно-развлекательной системе. Уведомление об отзыве показывает, что в модулях памяти eMMC в затронутых информационно-развлекательных системах было прошито программное обеспечение чипа до того, как оно было припаяно к печатной плате.

Volkswagen отзывает более 43 тысяч автомобилей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Было обнаружено, что модули, изготовленные с использованием этого процесса и с определенным типом чипа, не отображают изображение с камеры заднего вида на информационно-развлекательном дисплее. Volkswagen в настоящее время разрабатывает ремонтные работы, и владельцы транспортных средств будут получать письма с объяснением риска для безопасности.

Volkswagen официально заявил в документе Национальной администрации безопасности дорожного движения, что отзыв будет включать определенные внедорожники Atlas с 2019 по 2023 год, а также Atlas Cross Sport с 2020 по 2023 год. В документе Национальной администрации безопасности дорожного движения говориться, что отзыв будет включать определенные внедорожники Atlas с 2019 по 2023 год, а также Atlas Cross Sport с 2020 по 2023 год.

Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
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