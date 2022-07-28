В производство Aurus вложат еще 4,7 миллиарда рублей

Заявка компании Aurus на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) одержала победу в конкурсе и была поддержана Минпромторгом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства, предмет контракта — выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой. Вложения в проект превысят 4,7 миллиарда рублей, а результатом должно стать производство более 7,5 тысячи автомобилей. Сроки выполнения контракта не раскрываются.

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В Минпромторге отметили, что это первый СПИК, «параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой».

Все автомобили Aurus построены на единой модульной платформе ЕМП и приводятся в движение гибридной силовой установкой. В ее основе — двигатель V8 НАМИ-4123 4.4, пару которому составляет надстройка с электродвигателем максимальной мощностью 62 лошадиные силы. Отдача ДВС достигает 598 сил и 880 Нм крутящего момента.

Представительский седан Aurus Senat разгоняется с места до 100 километров в час. Пока это единственная модель, которая сходит с конвейера завода в Татарстане, ее производство стартовало в мае 2021 года. До конца 2022 года к нему должен присоединиться кроссовер Komendant, премьера которого намечена на конец лета. Максимальная производственная мощность площадки в Алабуге — пять тысяч автомобилей в год.