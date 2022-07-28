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57 минут назад

Новости автомира: в Приморье могут наладить производство автомобилей Geely и Chery

Motor.ruиещё 1

На мощностях завода «Соллерс» в Приморье могут наладить производство автомобилей китайских брендов. Как сообщает PrimaMedia, в регион прибыла делегация из Китая, в составе которой есть представители компании Geely, а ранее велись переговоры о партнерстве с Chery. Если встречи пройдут успешно, китайцы могут занять место Mazda, которая поставила на паузу сборку автомобилей на российском Дальнем Востоке в мае.

Geely и Chery могут занять в России место Mazda
Фото: © Geely© Geely

Делегации от десятка крупных компаний из КНР прибыли на заседание Российско-Китайского Делового совета (РКДС), которое состоится во Владивостоке. Своих представителей, помимо Geely, отправили строительные гиганты Сhina Railway Construction Corporation Limited (CRCC) и China State Construction Engineering Corp. (CSCEC) и производитель спецтехники Sany Heavy Industry.

Как предполагают инсайдеры, результатом переговоров с Geely может быть организация производства китайских машин на заводе «Соллерс», где с 2012 года там налажена сборка Mazda. Еще весной с конвейера сходили внедорожник Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6, однако в мае «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» так и не вернулось к работе после каникул. Мощности простаивают по сей день.

Место Mazda могут занять китайцы, причем не только Geely. В феврале основной на тот момент акционер «Соллерс Авто» провел переговоры с Chery Automobile. Также о намерении локализовать в России сборку автомобилей сообщала Foton: речь шла о пикапах Tunland и грузовиках серии S. Sany Heavy Industry уже обсуждает с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), который позволит наладить в России выпуск строительной техники.

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