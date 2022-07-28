Премиальный суббренд Chery, компания Exeed, готовит для России новую версию кроссовера LX — это будет полноприводная модификация со 186-сильным мотором 1.6, знакомым по TXL, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Как и предполагалось, новинка доберется до нашего рынка к концу 2022 года, а до тех пор кроссовер будет продаваться с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил.

Фото: © Exeed © Exeed

Информация о полноприводном LX для России появилась еще в середине июля, когда Exeed раскрыл график выхода новинок на наш рынок. Теперь же в компании подтвердили, что такой автомобиль действительно появится у дилеров в конце нынешнего года.

Портал «Китайские автомобили» ссылается на руководство к эксплуатации актуального Exeed LX, и прочит новому полноприводному кроссоверу адаптивный круиз-контроль и сопутствующие системы, такие как распознавания дорожных знаков и удержания в полосе.

В числе других запланированных новинок Exeed — TXL Sport с двухлитровым турбомотором, российская презентация которого состоялась 27 июля в Санкт-Петербурге. А для модели VX пообещали версию с новыми вариантами отделки салона —она станет доступна к концу лета.