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37 минут назад

Новости автомира: до России доберется Exeed LX с мощным мотором и полным приводом

Motor.ru

Премиальный суббренд Chery, компания Exeed, готовит для России новую версию кроссовера LX — это будет полноприводная модификация со 186-сильным мотором 1.6, знакомым по TXL, который работает в тандеме с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Как и предполагалось, новинка доберется до нашего рынка к концу 2022 года, а до тех пор кроссовер будет продаваться с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил.

Exeed готовит для России новую версию кроссовера LX
Фото: © Exeed© Exeed

Информация о полноприводном LX для России появилась еще в середине июля, когда Exeed раскрыл график выхода новинок на наш рынок. Теперь же в компании подтвердили, что такой автомобиль действительно появится у дилеров в конце нынешнего года.

Портал «Китайские автомобили» ссылается на руководство к эксплуатации актуального Exeed LX, и прочит новому полноприводному кроссоверу адаптивный круиз-контроль и сопутствующие системы, такие как распознавания дорожных знаков и удержания в полосе.

В числе других запланированных новинок Exeed — TXL Sport с двухлитровым турбомотором, российская презентация которого состоялась 27 июля в Санкт-Петербурге. А для модели VX пообещали версию с новыми вариантами отделки салона —она станет доступна к концу лета.

В следующем году Exeed планирует вывести на наш рынок новую модель — кросс-купе, которое займет нишу между TXL и VX. По неофициальным данным, речь идет о серийном воплощении концепта AtlantiX. В России основным конкурентом новинки станет Geely Tugella.

Автоновости,Chery,Geely,
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