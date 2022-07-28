Выпуск легковых автомобилей в России сократился в девять раз

За июнь в России с конвейеров сошли 13,42 тысячи легковых автомобилей, следует из отчета «Росстата». Это в 9,2 раза меньше, чем за тот же месяц 2021 года, когда в стране собрали 123 тысячи машин. В целом по итогам сложного для отечественного автопрома полугодия автопроизводители смогли выпустить 281 тысячу легковушек. Падение составило 61,8 процента по сравнению с результатом января-июня 2021 года — 736 тысяч автомобилей.

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Несмотря на значительное падение по итогам полугодия, июнь автопром все же завершил в плюсе относительно мая: производство выросло в 3,6 раза. За последний месяц весны в стране собрали только 3,72 тысячи легковушек.

Производство грузовиков просело за первое полугодие на 17,7 процента, до 70,4 тысячи единиц. В июне с российских конвейеров сошли 10,34 тысячи грузовых автомобилей — минус 40 процентов к июню-2021, но плюс 36,5 процента к маю-2022.

Что касается автомоторного производства, то его темпы сократились в июне на 56,4 процента, до 13,15 тысячи штук. Однако по сравнению с маем нынешнего года выпуск ДВС тоже слегка выправился и вырос на 15,2 процента. За первое полугодие заводы изготовили 138 тысяч двигателей, что на 15,8 процента меньше, чем за тот же период 2021 года.

На 38,5 процента за январь-июнь упали объемы сборки автобусов максимальной массой не более пяти тонн (5,3 тысячи штук). Автобусы массой более пяти тонн были выпущены в количестве 5,8 тысячи (минус 5,3 процента по сравнению с первым полугодием 2021 года).

В июне российский автопром начал постепенно отходить от шока весны с массовой остановкой заводов и исхода западных партнеров. Летом работу возобновил АвтоВАЗ, который поставил на конвейер Lada Granta с урезанным оборудованием. Две недели назад к ней присоединилась трехдверная Lada Niva Legend в аналогичном «антикризисном» варианте.