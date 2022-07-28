Уникальный прототип "Ё-мобиля" выставили на продажу

На продажу на сайте Auto.ru выставили один из прототипов "Ё-мобиля" в кузове фургон. Машина находится в Минске, у нее нет двигателя, но продавец готов доставить ее в Россию или Казахстан. Цена - 1,5 млн рублей.

Фото: www.auto.ru www.auto.ru

Стоить отметить, что это фактически даже не автомобиль, а его полноразмерный макет. Его можно использовать как стильный декор, как торговую точку, коллекционный экспонат.

Напомним, под брендом "Ё-мобиля" предполагалось создать семейство городских гибридомобилей с пластиковым кузовом, роторно-лопастным двигателем и суперконденсаторами. Со временем конструкцию было решено упростить, а в 2014-м его и вовсе закрыли, продав документацию российскому институту НАМИ за символический один евро.

Ранее "РГ" рассказывала, что свалка "Ё-мобилей" обнаружена в Минске. Они продаются, но покупателей нет.