Mini показала, как изменится стиль марки

Марка Mini представила новый концепт, который через пару лет превратится в серийную модель.

Фото: Mini Mini

Mini Aceman — это пятидверный электрический кросс-хэтчбек длиной 4,05 метра: больше, чем актуальный трёхдверный хэтчбек, но компактнее, чем Countryman. Это первый представитель следующего поколения машин марки, с новым дизайном кузова и особенно салона.

Mini

Во внешнем облике остались узнаваемые черты Mini, но в деталях дизайн изменился. Концепт получил фары-многоугольники с меняющимся наполнением из «пикселей», световую панель вместо решётки радиатора, массивные накладки на колёсных арках, утопленные дверные ручки и двери без рамок.

Mini

Салон дизайнеры перекроили полностью. Передняя панель теперь пустая, здесь остались только традиционный для машин марки круглый экран медиасистемы и компактный блок климат-контроля внизу. Декора почти нет нет, панель приборов тоже отсутствует — цифры проецируются на панель перед водителем.

Mini

Создавая концепт Mini Aceman, британцы также поэкспериментировали с материалами отделки. Передняя панель, дверные карты и даже руль обтянуты тканью, необычной получилась и тканевая обивка сидений.

Mini