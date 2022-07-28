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57 минут назад

Новости автомира: автомобили Renault снова стали доступны для россиян

Российская Газета

Белорусское представительство Renault сообщило о старте продаж кроссовера Koleos нового модельного года, который, особенно подчеркнули в компании, доступен к покупке жителям России.

Обходной маневр: машины Renault снова доступны для россиян
Фото: RenaultRenault

"Приобрести автомобиль смогут и граждане России с оплатой в российских рублях, а также полным пакетом документов для постановки на учёт в РФ", - говорится в сообщении Renault.

Renault Koleos доступен в топовой версии Premium Plus по цене от 3 590 000 рублей. В местной валюте модель оценивается в 150 тысяч белорусских рублей (около 3,5 млн рублей по курсу на 28 июля 2022 года).

Кроссовер оснащён 171-сильным двигателем объёмом 2.5 литра, вариатором и системой полного привода. В список стандартных опций входят кожаный салон, панорамная крыша с люком, полностью светодиодная оптика, автоматический круиз-контроль, аудиосистема Bose, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, датчики дождя и света, мультимедиа с экраном 8,7 дюйма, передние сиденья с вентиляцией и обогревом и множество других опций безопасности и комфорта.

Компания не уточнила, доступна ли для россиян покупка других моделей Renault.

Renault покинула решение покинуть российский рынок в мае 2022 года. Компания продала свои активы АО "АвтоВАЗ" Минпромторгу и НАМИ с возможностью обратного выкупа в течение шести лет, московский завод был передан на баланс Москвы на безвозмездной основе.

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