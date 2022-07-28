В Москве впервые сфотографировали новую Lada Vesta

В сообществе RCI News в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию Lada Vesta нового поколения, которую заметили на улицах Москвы. Седан темно-серого цвета засняли из салона соседнего автомобиля. Автомобиль двигался по улице с регистрационными знаками Самарской области. Представленный экземпляр, скорее всего, является одним из автомобилей, которые поступят в продажу в ближайшее время.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Вероятно, запечатленная Lada Vesta относится к первой партии демонстрационных автомобилей, которые АвтоВАЗ отправляет в автосалоны. Судя по регистрационным знакам, седан прибыл в столицу из Самарской области.

Возможно, данный экземпляр выставят на продажу в одном из московских дилерских центров. Ожидается, что отечественный концерн в ближайшее время выпустит на рынок первые 800 автомобилей, которые успели собрать до приостановки производства.

На прошлой неделе стало известно, что дилерские центры получат по две Lada Vesta NG из ограниченной партии. При этом стоимость нового поколения модели пока неизвестна.