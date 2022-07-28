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58 минут назад

Новости автомира: В Москве впервые сфотографировали новую Lada Vesta

Motor.ru

В сообществе RCI News в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию Lada Vesta нового поколения, которую заметили на улицах Москвы. Седан темно-серого цвета засняли из салона соседнего автомобиля. Автомобиль двигался по улице с регистрационными знаками Самарской области. Представленный экземпляр, скорее всего, является одним из автомобилей, которые поступят в продажу в ближайшее время.

В Москве впервые сфотографировали новую Lada Vesta
Фото: Motor.ruMotor.ru

Вероятно, запечатленная Lada Vesta относится к первой партии демонстрационных автомобилей, которые АвтоВАЗ отправляет в автосалоны. Судя по регистрационным знакам, седан прибыл в столицу из Самарской области.

Возможно, данный экземпляр выставят на продажу в одном из московских дилерских центров. Ожидается, что отечественный концерн в ближайшее время выпустит на рынок первые 800 автомобилей, которые успели собрать до приостановки производства.

На прошлой неделе стало известно, что дилерские центры получат по две Lada Vesta NG из ограниченной партии. При этом стоимость нового поколения модели пока неизвестна.

Lada Vesta NG дебютировала в начале года. На АвтоВАЗе ее представили как новое поколение, хотя платформа и связки двигателей с коробками передач не изменились: в гамме, согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), числятся вазовские агрегаты 1.6 и 1.8, а также мотор Renault объемом 1,6 литра.

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