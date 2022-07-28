Hyundai впервые показала обновленную Elantra

Elantra поколения поколения не следует путать с фейслифтингом, который дебютировал в 2020 году и еще не появился в Индии. Новая Elantra получит совершенно новый дизайн и будет больше похожа на Sonata 2022 года.
Скорее всего, он будет оснащен теми же силовыми агрегатами, что и нынешний автомобиль. Ожидается, что он начнется ближе к концу 2022 года, а глобальный запуск ожидается в следующем году.
Ожидается, что он будет оснащен тем же 2,0-литровым бензиновым двигателем, хотя и с обновлениями для соответствия нормам BS6. Между тем, он заменит нынешний 1,6-литровый дизель на совершенно новый 1,5-литровый дизель, который дебютирует с Kia Seltos.