Hyundai впервые показала обновленную Elantra

Elantra поколения поколения не следует путать с фейслифтингом, который дебютировал в 2020 году и еще не появился в Индии. Новая Elantra получит совершенно новый дизайн и будет больше похожа на Sonata 2022 года.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Скорее всего, он будет оснащен теми же силовыми агрегатами, что и нынешний автомобиль. Ожидается, что он начнется ближе к концу 2022 года, а глобальный запуск ожидается в следующем году.