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15 минут назад

Новости автомира: Компания Hyundai впервые показала на фотографиях обновленную Elantra

ПроКроссовер.ру

Elantra поколения поколения не следует путать с фейслифтингом, который дебютировал в 2020 году и еще не появился в Индии. Новая Elantra получит совершенно новый дизайн и будет больше похожа на Sonata 2022 года.

Hyundai впервые показала обновленную Elantra
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Скорее всего, он будет оснащен теми же силовыми агрегатами, что и нынешний автомобиль. Ожидается, что он начнется ближе к концу 2022 года, а глобальный запуск ожидается в следующем году.

Ожидается, что он будет оснащен тем же 2,0-литровым бензиновым двигателем, хотя и с обновлениями для соответствия нормам BS6. Между тем, он заменит нынешний 1,6-литровый дизель на совершенно новый 1,5-литровый дизель, который дебютирует с Kia Seltos.

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