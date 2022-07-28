Сколько стоит седан Hongqi H5, который появится в России

Китайская компания Hongqi, которая выходит в этом году на российский рынок, выпускает не только роскошные представительские автомобили, но и вполне демократичные машины среднего ценового диапазона. Одна из таких — седан D-класса с индексом H5, который недавно сменил поколение в родном Китае, а теперь обзавелся и ценами: они начинаются с отметки 159,8 тысячи юаней (1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу). Эта модель тоже ожидается в России.

H5 дебютировал в 2017 году и стал первой моделью Hongqi, которую могли позволить себе частные клиенты, а не только члены компартии КНР. Через пять лет настало время для смены поколения, и весной 2022 года был представлен «второй» Hongqi H5. Новинка относится к тому же классу, что и Toyota Camry, при этом китайский седан на 10 сантиметров превосходит в длину японский.

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Если седан первого поколения базировался на переднеприводной платформе от Mazda6 третьей генерации, то новый H5 использует собственные агрегаты марки, в частности, платформу, разработанную FAW. Для модели заявлены три версии. Первая — с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра на 169 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом». Такой седан разгоняется от 0 до «сотни» за 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 215 километров в час. Расход топлива в смешанном цикле равен 6,2 литра.

Вторая модификация — с двухлитровым двигателем на 224 силы (разгон до «сотни» — 7,8 секунды, «максималка» — 230 километров в час, расход топлива — 6,4 литра). Седан с двухлитровым мотором под капотом обойдется в 179,8-215,8 тысячи юаней (1,57-1,88 миллиона рублей).

Третий вариант гибридный. В состав установки входят тот же наддувный двигатель 1.5, которому помогает 190-сильный электромотор на передней оси (совокупная мощность не уточняется). Разгон до 100 километров в час у гибрида занимает восемь секунд, а максимальная скорость ограничена на 180 километрах в час. Средний расход топлива — 5,1 литра. Гибрид стоит 199,8-225,8 тысячи юаней (1,75-1,97 миллиона рублей), зарядка от розетки для него не предусмотрена.