В Крыму камеры начнут штрафовать за неправильную парковку с 1 августа

В Крыму начинает действовать система фиксации нарушений за неоплаченную парковку, сообщает пресс-служба Правительства Республики Крым.

«С 1 августа за неоплату парковки на платных муниципальных парковках предусмотрен штраф в размере 1000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Согласно карте муниципальных стоянок, в популярном месте отдыха россиян, городе-курорте Ялта, 544 платных парковочных места. Администрирование парковочного пространства осуществляет «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».

Доходы от платных парковочных мест будут поступать в городской бюджет. В среднем стоимость парковки в Ялте составляет 50 руб. в час.