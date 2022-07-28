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49 минут назад

Новости автомира: в Крыму камеры начнут штрафовать водителей за неправильную парковку с 1 августа

Газета.Ru

В Крыму начинает действовать система фиксации нарушений за неоплаченную парковку, сообщает пресс-служба Правительства Республики Крым.

В Крыму камеры начнут штрафовать за неправильную парковку с 1 августа
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«С 1 августа за неоплату парковки на платных муниципальных парковках предусмотрен штраф в размере 1000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Согласно карте муниципальных стоянок, в популярном месте отдыха россиян, городе-курорте Ялта, 544 платных парковочных места. Администрирование парковочного пространства осуществляет «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».

Доходы от платных парковочных мест будут поступать в городской бюджет. В среднем стоимость парковки в Ялте составляет 50 руб. в час.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует внедрить платные парковки по всей стране.

Автоновости,Минтранс РФ,
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