СМИ: АвтоВАЗ сократил срок гарантии на Lada Vesta нового поколения

Срок гарантии на новое поколение Lada Vesta NG теперь будет действовать не три года, а только два. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн» со ссылкой на собственные источники. При этом гарантийный пробег остался неизменным и составляет 100 000 километров.

Фото: LADA LADA

Сейчас из-за отсутствия иностранных комплектующих завод АвтоВАЗа в Ижевске не выпускает Lada Vesta ни первого, ни второго поколения. До приостановки производства АвтоВАЗ успел собрать небольшую партию автомобилей Lada Vesta NG. Автомобили были распределены по дилерской сети Lada.