СМИ: АвтоВАЗ сократил срок гарантии на Lada Vesta нового поколения

Срок гарантии на новое поколение Lada Vesta NG теперь будет действовать не три года, а только два. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн» со ссылкой на собственные источники. При этом гарантийный пробег остался неизменным и составляет 100 000 километров.
Сейчас из-за отсутствия иностранных комплектующих завод АвтоВАЗа в Ижевске не выпускает Lada Vesta ни первого, ни второго поколения. До приостановки производства АвтоВАЗ успел собрать небольшую партию автомобилей Lada Vesta NG. Автомобили были распределены по дилерской сети Lada.
Пока Lada Vesta NG не представлена в топовой комплектации, которая должна получить цифровую приборную панель и большой экран мультимедийной системы. Хотя цены на новинку еще не объявлены, дилеры уже принимают на нее заказы. По предварительной информации, производство Lada Vesta может быть возобновлено в начале 2023 года.