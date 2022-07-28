Bentley отложила запуск своего первого электрокара

Издание Automotive News Europe выяснило, что Bentley не торопится с запуском своей первой серийной модели на электричестве, которая является важной частью стратегии Beyond100 и в создание которой инвестировали внушительную сумму в размере трех миллиардов долларов. Более того, премьеру электромобиля передвинули с 2025 на 2026 год. Глава Bentley Адриан Холлмарк подчеркнул, что задержка не связана с проблемами с софтом, с которыми столкнулись другие марки концерна Volkswagen.

Фото: © Bentley © Bentley

В середине июля некоторые европейские СМИ поставили под сомнение скорую электрификацию концерна Volkswagen AG и марок, которые ему принадлежат. Тогда речь шла про будущие электрокары Audi, Porsche и Bentley — журналисты выяснили, что их запуск вынужденно отложен из-за проблем с софтом. Причем отставание от графика исчисляется годами: Audi может на три года отложить премьеру нового флагмана, Bentley рискует не перейти на полностью электрические модели к 2030 году, а у Porsche под угрозой скорая премьера «батарейного» Macan.

Теперь же в Bentley прояснили ситуацию. Электрификация действительно откладывается: первый электромобиль марки будет выпущен не в 2025 году, как предполагалось изначально, а в 2026-м. По словам Холлмарка, задержка технически является вопросом «нескольких месяцев». Он также заверил, что проблема не связана с софтом.

О первом серийном электрокаре Bentley известно, что он будет стоит более 250 тысяч евро (15,4 миллиона рублей), а в движение его будет приводить установка на 1,4 тысячи лошадиных сил. Разгон с места до 100 километров в час займет полторы секунды.