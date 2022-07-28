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2 часа назад

Новости автомира: Haval запатентовала в России купеобразный кроссовер H6S

Газета.Ru

Китайская компания Haval получила патент на внешний вид купеобразного кроссовера H6S. Соответствующие изображения автомобиля опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Haval запатентовал в России новый кроссовер
Фото: Газета.руГазета.ру

В основе конструкции новинки лежит модульная платформа L.E.M.O.N. Длина Haval H6S составляет 4714 мм. Автомобиль отличается покатой крышей, узкой решеткой радиатора, бампером с расширенными воздуховодами в форме треугольников и двумя спойлерами.

В Китае автомобиль предлагается с 2-х литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. Кроме того, модель можно приобрести с 245-сильной гибридной установкой. Цена автомобиля - от 138,9 тыс. юаней (1 255 656 руб. без налогов). О том, появится ли Haval H6S на российском рынке неизвестно.

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