Lada Granta наконец-то получила кондиционер

Отечественный АвтоВАЗ приступил к производству упрощённой модели Lada Granta. Речь идёт о комплектации под названием Classic’22, которую дополнили автомобильным кондиционером.

Фото: Car.ru Car.ru

Стоимость такого транспортного средства составляет от 746 тыс. руб. Это на 70 000 дороже в сравнении с самым доступным вариантом Granta Classic’22. Согласно мнению руководства компании АвтоВАЗ, на Granta, оснащаемые кондиционерами, может приходиться примерно до восьмидесяти процентов всех осуществляемых реализаций семейства.

По заявлению специалистов, производителем климатических установок для моделей Granta является корейско-китайская компания Estra. Автомобильный кондиционер стал второй опцией, которая будет доступна для антикризисных Lada Granta. С начала реализации транспортные средства оснащаются 15-дюймовыми легкосплавными дисками, которые заменят штатные 14-дюймовые штамповки. Стоимость комплекта таких автомобильных колёс составляет 17 000 руб.

Вседорожная Granta Cross оснащается такими колёсами по умолчанию. Дополнительно универсал получил подогрев передних кресел и регулировку водительского сиденья по высоте. По внешнему виду авто отличается рейлингами, расположенными на автомобильной крыше, а также защитным обвесом, сделанным из чёрного пластика. Стоимость транспортного средства в исполнении, получившим кондиционер, составляет 812 тыс. руб.

Упрощённый вариант Lada Granta доступен ещё и в кузове лифтбек. Стоимость базового исполнения Classic'22 для этой Granta составляет 696 тыс. руб. Модификация, для которой предлагается опциональный кондиционер, стоит 766 тыс. руб.