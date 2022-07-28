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38 минут назад

Новости автомира: женщину в Греции оштрафовали на 6,6 млн евро за неправильную парковку

Российская Газета

В Греции произошёл инцидент, который стоил женщине, получившей огромный штраф за парковку, немало нервов: сумма, указанная в постановлении, шокирует даже самого стрессоустойчивого автолюбителя: 6,6 млн евро.

Автовладелица получила "письмо счастья" на семизначную сумму
Фото: www.rodiaki.gr.www.rodiaki.gr.

В почтовом ящике лежало "письмо счастья", открыв которое женщина не поверила своим глазам.

Сначала она подумала, что её оштрафовали на 6648 евро, но и эта сумма является неподъёмной, так как средняя зарплата в Греции составляет 713 евро в месяц. Потом она сосчитала количество знаков и поняла, что штраф в тысячу раз больше. Разумеется, она не побежала за кредитом. Поняв, что её случай является каким-то сбоем в системе, было решено обратиться в муниципалитет.

Женщина оказалась с юмором: показав талон сотруднику, она заявила, что хотела бы оплатить наличными. Дело в том, что все штрафы на сумму более ста евро оплачиваются картой. Работник муниципалитета был шокирован размером штрафа и заверил, что действительно произошёл какой-то сбой.

Газета Rodiaki, рассказавшая о произошедшем, пишет, что муниципалитет в настоящее время начал активно взыскивать долги. Не исключено, что 6,6 млн евро - сумма, которую не уплатили все должники острова Родос.

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