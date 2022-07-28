Geely Coolray с новым дизайном и мощным мотором удивил ценой

Цены на автомобили в Китае значительно ниже, если сравнивать их с теми же моделями, которые продаются в России: это объясняется и затратами на логистику, и таможенными сборами, и прочими расходами, а также особенностями ценообразования в разных странах. Тем не менее стоимость некоторых моделей все же может удивить российских обывателей. Например, на домашний рынок выходит Geely Coolray, который обновился и обзавелся более мощным мотором — в КНР кроссовер оценили в 99,8 тысячи юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 900 тысяч. Иными словами, он стоит дешевле, чем Lada Vesta в России.

Фото: © Geely © Geely

Обновленный Geely Coolray (он же Binyue с приставкой Cool) дебютировал в Китае в середине июля. Для модели это первый масштабный рестайлинг, который принес ей не только новый дизайн с веретенообразной радиаторной решеткой в стиле Lexus, но и более мощный двигатель.

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Модель с приставкой Cool комплектуется новейшим четырехцилиндровым мотором BHE15 разработки Aurobay — эта фирма принадлежит Zhejiang Geely Holding Group и Volvo. У этого агрегата тот же объем, что и у «турботройки», которая устанавливалась на Coolray до рестайлинга и знакома россиянам, — 1,5 литра.

При этом «четверка» мощнее: она выдает 181 лошадиную силу против 177 у предшественника (в российской спецификации — 150 сил). Коробка передач прежняя — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод, как и раньше, только передний.

Время разгона с места до 100 километров в час у Coolray сократилось с 7,9 до 7,6 секунды

Согласно информации на официальном сайте марки, цены на обновленную модель в Китае лежат в диапазоне от 99 800 до 119 800 юаней (от 908 тысяч до 1,09 миллиона рублей).

Уже в базе автомобиль комплектуется новой панелью, объединяющей два дисплея диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Также заявлены кожаная отделка салона, климат-контроль и система камер кругового обзора. За доплату можно заказать беспроводную зарядку для смартфона и атмосферную подсветку салона.

В России модель пользуется популярностью и остается бестселлером марки: с января по июнь на нашем рынке было продано более 3,1 тысячи экземпляров Coolray (актуальная начальная рекомендованная стоимость — от 1 879 990 рублей). Для сравнения, Atlas Pro за тот же период разошелся в количестве 2,2 тысячи штук, а результат Tugella составил почти две тысячи машин.