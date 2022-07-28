Volkswagen показал аэромобиль с дальностью полета 200 км

Volkswagen Group представила первый прототип пилотируемого летательного аппарата V.MO с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Над ним работало специально созданное в Китае подразделение Urban Air Mobility. На первых порах проект нацелится на создание «новой концепции путешествий высокого класса» для состоятельных клиентов. А в будущем аэромобиль сможет стать частью общедоступной воздушной мобильности в китайских мегаполисах, уверены разработчики.

V.MO — полностью электрический пилотируемый летательный аппарат, способный перевозить до четырех пассажиров с багажом. Максимальный вес, который способен поднять в воздух V.MO, не называется, а предельная дальность полета составляет 200 километров.

Volkswagen China

Прототип оснастили 11,2-метровыми крыльями и 10 винтами: восемь предназначены для вертикального взлета и посадки, а два расположенных сзади — для горизонтального движения.

Пока прототип не испытывали в деле. Первые летные тесты запланированы на вторую половину года и будут проведены в несколько раундов. Затем последует доводка и работа над недочетами, после которой, уже в конце лета 2023 года, V.MO проведет полноценный испытательный полет.