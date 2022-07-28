Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Volkswagen показал аэромобиль с дальностью полета 200 км

Motor.ru

Volkswagen Group представила первый прототип пилотируемого летательного аппарата V.MO с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Над ним работало специально созданное в Китае подразделение Urban Air Mobility. На первых порах проект нацелится на создание «новой концепции путешествий высокого класса» для состоятельных клиентов. А в будущем аэромобиль сможет стать частью общедоступной воздушной мобильности в китайских мегаполисах, уверены разработчики.

Volkswagen показал аэромобиль с дальностью полета 200 км
Фото: Motor.ruMotor.ru

V.MO — полностью электрический пилотируемый летательный аппарат, способный перевозить до четырех пассажиров с багажом. Максимальный вес, который способен поднять в воздух V.MO, не называется, а предельная дальность полета составляет 200 километров.

Volkswagen China

Прототип оснастили 11,2-метровыми крыльями и 10 винтами: восемь предназначены для вертикального взлета и посадки, а два расположенных сзади — для горизонтального движения.

Пока прототип не испытывали в деле. Первые летные тесты запланированы на вторую половину года и будут проведены в несколько раундов. Затем последует доводка и работа над недочетами, после которой, уже в конце лета 2023 года, V.MO проведет полноценный испытательный полет.

Китайское подразделение Volkswagen запустило проект Air Mobility Project в 2020 году. Его цель — поиски решений, которые помогут выйти на рынок городской воздушной мобильности, которую вовсю исследуют и другие крупные автопроизводители.

Автоновости,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители