Москвич «Коррида» показали в Сети

Независимые дизайнеры тематического портала naavtotrasse.ru представили, каким бы мог быть новый автомобиль Москвич “Коррида”. Новинка сделана в кузове лифтбек, который выглядит довольно стильно и является весьма практичным.

Фото: naavtotrasse.ru naavtotrasse.ru

За основу этой машины взяли JAC Sehol Yao. Одним из достоинств такого авто является приемлемая цена. Если перевести стоимость из юаней в российскую валюту, то получится порядка 800 тысяч рублей. Учитывая таможенные издержки, получится автомобиль-конкурент для LADA Vesta.

Внешний вид модели на рендерах смотрится весьма ярко. Передняя часть сделана со спортивным уклоном. Воздухозаборники довольно крупные, а фары заужены. По кругу кузова и сзади имеются красные акценты.

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Также можно отметить наличие спойлера на крышке багажного отделения. Новый «Москвич» мог бы получить весьма внушительные размеры – его длина достигла бы 4770 миллиметров при расстоянии межу осями в 2765 мм.