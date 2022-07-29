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4 часа назад

Новости автомира: новый Москвич «Коррида» за миллион рублей показали на первых рендерах в Сети

FBM.ru

Независимые дизайнеры тематического портала naavtotrasse.ru представили, каким бы мог быть новый автомобиль Москвич “Коррида”. Новинка сделана в кузове лифтбек, который выглядит довольно стильно и является весьма практичным.

Москвич «Коррида» показали в Сети
Фото: naavtotrasse.runaavtotrasse.ru

За основу этой машины взяли JAC Sehol Yao. Одним из достоинств такого авто является приемлемая цена. Если перевести стоимость из юаней в российскую валюту, то получится порядка 800 тысяч рублей. Учитывая таможенные издержки, получится автомобиль-конкурент для LADA Vesta.

Внешний вид модели на рендерах смотрится весьма ярко. Передняя часть сделана со спортивным уклоном. Воздухозаборники довольно крупные, а фары заужены. По кругу кузова и сзади имеются красные акценты.

naavtotrasse.ru

Также можно отметить наличие спойлера на крышке багажного отделения. Новый «Москвич» мог бы получить весьма внушительные размеры – его длина достигла бы 4770 миллиметров при расстоянии межу осями в 2765 мм.

Важно отметить, что эти рендеры создали независимые дизайнеры и они не имеют ничего общего с реальными планами автомобилестроительных компаний.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,
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