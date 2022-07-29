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45 минут назад

Новости автомира: Renault оценила убытки от ухода из России

Lenta.ruиещё 5

Французская Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России в 2,3 миллиарда евро, говорится в ее отчете.

Renault оценила убытки от ухода из России
Фото: © РИА Новости. Алексей Майшев © РИА Новости. Алексей Майшев

При этом чистый долг группы в связи с уходом из России снизился на 0,5 миллиарда евро. По итогам полугодия группа в целом получила чистый убыток в 1,357 миллиарда евро после прибыли в 354 миллиона годом ранее. Выручка автогиганта упала на 10 процентов, до 21,057 миллиарда евро.

Общее число произведенных за полгода автомобилей группы оказалось 348 тысяч. По итогам года недопроизводство, связанное с дефицитом полупроводников, по оценкам Renault, составит 300 тысяч машин.

О прекращении деятельности в России Renault объявила 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Московский завод Renault перешел в собственность городских властей после того, как французский автоконцерн объявил о решении свернуть работу в стране. Позже столичное правительство заявляло о намерении выпускать на производственных мощностях обновленную версию автомобиля «Москвич».

Автоновости,Renault,Правительство Москвы,
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