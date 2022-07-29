Сборы страховщиков по каско выросли на 11-30%

Сборы страховых премий в рамках страхования каско в России увеличились в первом полугодии на 11-30%, по сравнению с 6 месяцами 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По оценкам издания, общий объем рынка каско превысил в первом полугодии 110 млрд рублей. Объем страховых выплат в тот же период увеличился на 10-20%. Увеличение сборов и выплат страховщики связывают с подорожанием автомобилей и запчастей.