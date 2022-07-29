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3 часа назад

Новости автомира: сборы страховщиков по каско выросли на 11-30%

Газета.Ruиещё 2

Сборы страховых премий в рамках страхования каско в России увеличились в первом полугодии на 11-30%, по сравнению с 6 месяцами 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Сборы страховщиков по каско выросли на 11-30%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По оценкам издания, общий объем рынка каско превысил в первом полугодии 110 млрд рублей. Объем страховых выплат в тот же период увеличился на 10-20%. Увеличение сборов и выплат страховщики связывают с подорожанием автомобилей и запчастей.

При этом из-за сокращения выдачи автокредитов, условием получения которых чаще всего становится страхование приобретаемого автомобиля от угона и ущерба, участники рынка ожидают ощутимого снижения по итогам года в сегменте каско.

Автоновости,Коммерсант,
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