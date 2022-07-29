Ожидавшийся в России Chevrolet Onix начали собирать в Узбекистане

В Узбекистане собрали первый экземпляр Chevrolet Onix. Об этом сообщает в своем Telegram-канале UzAuto Motors в городе Асака, который производит и продает модели Chevrolet. Пока запущена сборка предсерийной партии седанов, а полноценный выпуск автомобилей на продажу стартует только в начале 2023 года. Планировалось, что узбекский Onix доберется и до России, однако дешевые Chevrolet покинули наш рынок в июне из-за санкций.

Фото: © UzAuto © UzAuto

В основе Chevrolet Onix лежит платформа GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на которой также базируется кроссовер Chevrolet Tracker. Вседорожник встал на конвейер UzAuto на прошлой неделе, причем в его случае речь идет о серийной сборке по полному циклу. На рынок Tracker выпустят 30 августа 2022 года.

Помимо Узбекистана, Onix также выпускают в Бразилии на заводе General Motors. Южноамериканский вариант седана комплектуется 1,3-литровый мотором мощностью 114 лошадиных сил, но серийной версии из Узбекистана, вероятно, достанется мотор 1.5 от Chevrolet Cobalt мощностью 140 сил в паре с шестиступенчатой механикой либо пятидиапазонным автоматом.