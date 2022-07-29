Ожидавшийся в России Chevrolet Onix начали собирать в Узбекистане

В Узбекистане собрали первый экземпляр Chevrolet Onix. Об этом сообщает в своем Telegram-канале UzAuto Motors в городе Асака, который производит и продает модели Chevrolet. Пока запущена сборка предсерийной партии седанов, а полноценный выпуск автомобилей на продажу стартует только в начале 2023 года. Планировалось, что узбекский Onix доберется и до России, однако дешевые Chevrolet покинули наш рынок в июне из-за санкций.
В основе Chevrolet Onix лежит платформа GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на которой также базируется кроссовер Chevrolet Tracker. Вседорожник встал на конвейер UzAuto на прошлой неделе, причем в его случае речь идет о серийной сборке по полному циклу. На рынок Tracker выпустят 30 августа 2022 года.
Помимо Узбекистана, Onix также выпускают в Бразилии на заводе General Motors. Южноамериканский вариант седана комплектуется 1,3-литровый мотором мощностью 114 лошадиных сил, но серийной версии из Узбекистана, вероятно, достанется мотор 1.5 от Chevrolet Cobalt мощностью 140 сил в паре с шестиступенчатой механикой либо пятидиапазонным автоматом.
Поставок Onix в России ждали еще с 2020 года. В январе-2022 на UzAuto уточнили сроки появления новых моделей на российском рынке: Tracker должен был поступить в продажу в конце 2022 или в начале 2023 года, а Onix — на полгода позже. Однако в апреле GM объявила об уходе из России, а в июне прекратились поставки и бюджетных Chevrolet из Узбекистана.