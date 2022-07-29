Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
50 минут назад

Новости автомира: в Узбекистане началась сборка Chevrolet Onix. Он мог добраться до России

Motor.ru

В Узбекистане собрали первый экземпляр Chevrolet Onix. Об этом сообщает в своем Telegram-канале UzAuto Motors в городе Асака, который производит и продает модели Chevrolet. Пока запущена сборка предсерийной партии седанов, а полноценный выпуск автомобилей на продажу стартует только в начале 2023 года. Планировалось, что узбекский Onix доберется и до России, однако дешевые Chevrolet покинули наш рынок в июне из-за санкций.

Ожидавшийся в России Chevrolet Onix начали собирать в Узбекистане
Фото: © UzAuto© UzAuto

В основе Chevrolet Onix лежит платформа GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на которой также базируется кроссовер Chevrolet Tracker. Вседорожник встал на конвейер UzAuto на прошлой неделе, причем в его случае речь идет о серийной сборке по полному циклу. На рынок Tracker выпустят 30 августа 2022 года.

Помимо Узбекистана, Onix также выпускают в Бразилии на заводе General Motors. Южноамериканский вариант седана комплектуется 1,3-литровый мотором мощностью 114 лошадиных сил, но серийной версии из Узбекистана, вероятно, достанется мотор 1.5 от Chevrolet Cobalt мощностью 140 сил в паре с шестиступенчатой механикой либо пятидиапазонным автоматом.

Поставок Onix в России ждали еще с 2020 года. В январе-2022 на UzAuto уточнили сроки появления новых моделей на российском рынке: Tracker должен был поступить в продажу в конце 2022 или в начале 2023 года, а Onix — на полгода позже. Однако в апреле GM объявила об уходе из России, а в июне прекратились поставки и бюджетных Chevrolet из Узбекистана.

Автоновости,Chevrolet Onix,Chevrolet Tracker,Chevrolet Cobalt,Chevrolet,General Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители