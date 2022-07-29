Chevrolet показал совершенно новый кроссовер

До недавнего времени в модельной линейке Chevrolet было только два компактных кроссовера — Tracker и Trailblazer. Теперь к ним присоединился Seeker, совершенно новая модель, разработанная для Китая общими усилиями General Motors и SAIC. Первое время автомобиль будет продаваться на внутреннем рынке страны, но в будущем может получить статус глобальной модели — ранее тестовые прототипы были замечены в США.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

Seeker (в переводе — «искатель») представляет собой компактный кроссовер длиной 4,5 метра при колесной базе в 2,7 метра, так что в модельной линейке Chevrolet он займет нишу между Trailblazer и Equinox. Как и предполагалось, на китайском рынке новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра мощностью 179 лошадиных сил, пару которой составляет вариатор. Привод только передний.

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Пока официально показали только топовую версию Seeker RS со спортивным обвесом, панорамной крышей и 18-дюймовыми колесными дисками, в то время как кроссоверам в более доступных исполнениях будут положены 17-дюймовые.

В салоне установлены два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый. Для мультимедийной системы заявлены обновление «по воздуху» и поддержка Apple CarPlay. В список оснащения включена вентиляция передних кресел.