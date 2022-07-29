Chevrolet показал совершенно новый кроссовер

До недавнего времени в модельной линейке Chevrolet было только два компактных кроссовера — Tracker и Trailblazer. Теперь к ним присоединился Seeker, совершенно новая модель, разработанная для Китая общими усилиями General Motors и SAIC. Первое время автомобиль будет продаваться на внутреннем рынке страны, но в будущем может получить статус глобальной модели — ранее тестовые прототипы были замечены в США.
Seeker (в переводе — «искатель») представляет собой компактный кроссовер длиной 4,5 метра при колесной базе в 2,7 метра, так что в модельной линейке Chevrolet он займет нишу между Trailblazer и Equinox. Как и предполагалось, на китайском рынке новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 литра мощностью 179 лошадиных сил, пару которой составляет вариатор. Привод только передний.
Пока официально показали только топовую версию Seeker RS со спортивным обвесом, панорамной крышей и 18-дюймовыми колесными дисками, в то время как кроссоверам в более доступных исполнениях будут положены 17-дюймовые.
В салоне установлены два экрана диагональю 10,25 дюйма каждый. Для мультимедийной системы заявлены обновление «по воздуху» и поддержка Apple CarPlay. В список оснащения включена вентиляция передних кресел.
Планы по экспорту Chevrolet Seeker в компании пока не раскрывают. По неофициальным данным, новинку могут привезти в Южную Америку и США. Наверняка известно, что в России модель не появится, так как General Motors весной этого года окончательно ушла с нашего рынка.