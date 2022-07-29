Россияне набросились на упрощенную Lada Granta

АвтоВАЗ запланировал продать в июле 2 440 Granta Classic’22. По состоянию на 27 число этого месяца реализовано уже 3 285 таких автомобилей. Ожидается, что по итогам июля объем продаж Granta Classic’22 превысит 3,5 тысячи машин, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Фото: Юрий Зубко/РГ Юрий Зубко/РГ

Таким образом, в течение неполных четырех недель текущего месяца ежесуточно реализовывалось почти по 122 Granta Classic’22. За каждый день первых двух недель июля в среднем покупалось почти по 73 таких автомобиля.

Напомним, упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, "ЭРА-ГЛОНАСС", подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса.