Россияне набросились на упрощенную Lada Granta

АвтоВАЗ запланировал продать в июле 2 440 Granta Classic’22. По состоянию на 27 число этого месяца реализовано уже 3 285 таких автомобилей. Ожидается, что по итогам июля объем продаж Granta Classic’22 превысит 3,5 тысячи машин, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.
Таким образом, в течение неполных четырех недель текущего месяца ежесуточно реализовывалось почти по 122 Granta Classic’22. За каждый день первых двух недель июля в среднем покупалось почти по 73 таких автомобиля.
Напомним, упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, "ЭРА-ГЛОНАСС", подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса.
Цены на седан стартуют от 678 300 рублей, универсал можно купить за 705 300 рублей, лифтбек стоит 698 300 рублей. За Lada Granta Cross Classic"22 придется заплатить минимум 742 300 рублей.