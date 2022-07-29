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3 часа назад

Новости автомира: на российское производство автокресел для Renault нашелся покупатель

Motor.ru

Производство автомобильных кресел для Renault турецкой компании Martur будет продано новому владельцу. Оборудование и оснастку завода в Ульяновске купит российская компания ООО «ТПВ Рус», которая поставляет сиденья для моделей АвтоВАЗа, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на представителей фирмы-покупателя. Однако сам ульяновский завод к работе так и не вернется: сборочная техника будет вывезена и распределена между площадками в Сызрани и Тольятти.

На российское производство автокресел для Renault нашелся покупатель
Фото: © ООО "ТПВ Рус"© ООО "ТПВ Рус"

Стоимость покупки не разглашается. В «ТПВ Рус» рассчитывают, что благодаря закупленному оборудованию удастся увеличить объемы производства автомобильных сидений на 150 тысяч комплектов в год — до 450 тысяч. Также сделка позволит российской компании получить новые технологические компетенции, которые можно будет применять в пользу АвтоВАЗа.

На сегодняшний день «ТПВ Рус» — основной поставщик сидений для моделей Lada Granta и Niva Legend. Компания владеет производственными площадками в Сызрани и Тольятти, которые выпускают в сумме до 300 тысяч комплектов кресел в год. В штате «ТПВ Рус» числятся 617 сотрудников.

Завод турецкой Martur в Ульяновске был запущен в 2016 году. На его мощностях изготавливали кресла для моделей Renault, а также для Lada XRay, сборку которого АвтоВАЗ решил не возобновлять по крайней мере до конца года. Максимальная производственная мощность достигала 150 тысяч комплектов в год.

О закрытии завода стало известно в июне. Причина — уход с российского рынка компании Renault, которая является ключевым партнером турецкой компании. Трудоустройство 300 рабочих предприятия остается под вопросом.

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