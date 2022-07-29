Dongfeng запустил в серию 1070-сильный брутальный внедорожник

С конвейера завода Dongfeng в Китае сошел первый предсерийный экземпляр Warrior M18, брутального вездехода с электрической силовой установкой на 1070 лошадиных сил. Пока сборка осуществляется в тестовом режиме. Полноценный же старт производства будет дан позже в этом году, а в продажу новинка поступит в третьем квартале. В будущем в линейку M18 войдут три модели с обозначениями M18-1, M18-2 и M18-3, каждая из которых получит по две версии, стандартную EV и дальнобойную EREV.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Warrior M18 (в КНР известен как Mengshi — «воин») построен на платформе MORV, разработанной Dongfeng для электромобилей. На первом этапе планируется выпускать по 20 тысяч внедорожников в год, а затем объем будет увеличен до 50 тысяч. Известны и примерные цены: 600–700 тысяч юаней (5,3-6,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). В месяц Dongfeng намерен продавать более четырех тысяч машин.

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В движение вездеход приводит 1070-сильная электрическая установка. Емкость батареи составляет 140 киловатт-часов, а заявленный запас хода — 500 километров. С места до 100 километров в час Warrior M18 будет разгоняться менее чем за пять секунд.

Что касается версии EREV, то у нее будет менее мощная установка на 816 лошадиных сил и батарея на 65,88 киловатт-часа: зато такой вездеход сможет проезжать без подзарядки 800 километров. Стандартный EV будет исключительно шестиместным, а EREV предложат в том числе с салоном, рассчитанным на четырех человек.