Renault потеряла миллиарды евро после завершения работы в РФ

Покинув российский рынок, французская автомобильная группа Renault в первом полугодии лишилась 2,3 млрд евро. Это следует из отчетности компании.

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«Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 млрд евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», – сказано в сообщении.

Ранее белорусское представительство Renault проинформировало о старте продаж кроссовера Koleos нового модельного года. Его могут приобрести жители РФ. На этом сфокусировала внимание компания. Покупка автомобиля будет доступна россиянам с оплатой в российских рублях, а также полным комплектом документов для постановки на учет в РФ.

Renault Koleos можно купить в топовой версии Premium Plus за 3 590 000 рублей минимум. В Белоруссии модель стоит 150 тысяч белорусских рублей (около 3,5 млн рублей по курсу на 28 июля 2022 года).