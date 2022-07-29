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2 часа назад

Новости автомира: рассекречены цены на новую Lada Vesta. Но ее смогут купить не все

Российская Газета

Группа в соцсети "Вконтакте" "НОВАЯ LADA ТОЛЬЯТТИ" опубликовала заявленные цены на Lada Vesta NG, сопроводив их снимками, сделанными, судя по обстановке, на территории дилера.

Рассекречены цены на новую Lada Vesta
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

Итак, Vesta в кузове седан в комплектации Luxe и с двигателем 1,6 литра (106 л.с.) и механической коробкой передач стоит 1 630 000 рублей. Машина в этой же версии, но в кузове универсал и с вариатором - 1 815 000 рублей.

Впрочем, стоит понимать, что дилеры вполне могут реализовывать автомобили с дополнительным оборудованием - так что в итоге цены могут быть совсем другими.

Напомним, АвтоВАЗ начал отгружать в дилерскую сеть новые Lada Vesta. Партия будет ограниченной и не превысит 800 экземпляров. Не будут продавать машины с одной из самых ожидаемых опций - мультимедийной системой с крупным вертикальным дисплеем. Такие автомобили разойдутся по сотрудникам АвтоВАЗа.

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