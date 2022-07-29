«КАМАЗ» вернет масочный режим

Крупнейший российский производитель грузовиков «КАМАЗ» с 1 августа введет масочный режим в офисы и производственные помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как отметили в компании, такое решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 «в целом по стране, в республике и на "КАМАЗе", в частности». Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространения коронавируса среди сотрудников, компании вернет режим ношения масок.

Кроме того, штаб предприятия по борьбе с коронавирусом призвал подразделения компании активизировать ревакцинацию сотрудников. Целью является сохранение здоровья коллектива и недопущения массового заболевания.