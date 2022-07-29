«КАМАЗ» вернет масочный режим

Крупнейший российский производитель грузовиков «КАМАЗ» с 1 августа введет масочный режим в офисы и производственные помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отметили в компании, такое решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 «в целом по стране, в республике и на "КАМАЗе", в частности». Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространения коронавируса среди сотрудников, компании вернет режим ношения масок.
Кроме того, штаб предприятия по борьбе с коронавирусом призвал подразделения компании активизировать ревакцинацию сотрудников. Целью является сохранение здоровья коллектива и недопущения массового заболевания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тревожной динамике числа заражений коронавирусом. По его словам, «кривая поползла вверх» не только в России, но и в ряде других. При этом представитель Кремля посоветовал гражданам самим принимать необходимые меры предосторожности, включая ношение масок.