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1 час назад

Новости автомира: «КАМАЗ» вернет масочный режим

Елена Прошина

Крупнейший российский производитель грузовиков «КАМАЗ» с 1 августа введет масочный режим в офисы и производственные помещения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«КАМАЗ» вернет масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в компании, такое решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 «в целом по стране, в республике и на "КАМАЗе", в частности». Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространения коронавируса среди сотрудников, компании вернет режим ношения масок.

На «Автовазе» снова объявили простой

Кроме того, штаб предприятия по борьбе с коронавирусом призвал подразделения компании активизировать ревакцинацию сотрудников. Целью является сохранение здоровья коллектива и недопущения массового заболевания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тревожной динамике числа заражений коронавирусом. По его словам, «кривая поползла вверх» не только в России, но и в ряде других. При этом представитель Кремля посоветовал гражданам самим принимать необходимые меры предосторожности, включая ношение масок.

Автоновости,Дмитрий Песков,Автоваз,
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