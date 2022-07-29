Какие опции современных автомобилей раздражают водителей

Владельцы современных автомобилей в США рассказали о самых раздражающих вещах в их машинах. Жалоб оказалось так много, что был составлен рейтинг из 10 факторов, которые в большей степени отравляют жизнь автовладельцам. В основном в него попали опции, которые сравнительно недавно получили массовое распространение — в старых автомобилях их не было вовсе либо они были реализованы иначе. В рейтинг попали и голосовые команды и пластик в салоне.

Фото: © Ford © Ford

В числе наиболее раздражающих опций американские автовладельцы назвали систему распознавания голосовых команд. Технология, призванная снизить количество отвлекающих водителя факторов, на деле не всегда работает: из-за особенностей речи или, например, акцента, некоторым автомобилистам приходится повторять команды по несколько раз, подбирая четкие формулировки. И это их раздражает.

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На втором месте в списке — обилие пластика в салоне, который порой не лучшего качества. Лишь последние пять-семь лет автопроизводители (в основном, премиальные марки) взяли курс на экологичность и постепенно начали отказываться от этого материала, однако в бюджетных моделях масс-маркета он все еще встречается. Американцы, упомянувшие в опросе этот фактор, приводят в пример машины прошлого века, в которых широко применялись ткань, винил, кожа и металл.

Удешевление производства автомобилей породило сразу несколько факторов, которые раздражают автовладельцев. Помимо пластиковых деталей это глянцевая отделка, которая призвана придать автомобилю лоск, но на деле на ней оседает пыль и остаются отпечатки пальцев. К этой же категории относится и дешевая искусственная кожа, которая не только неприятна на ощупь, но и имеет специфический запах.

Водители жалуются и на отсеки для телефонов: на рынке огромное количество смартфонов всех размеров, и автопроизводители просто не могут подгадать оптимальную нишу, которая бы для них подошла. Сюда же относятся и беспроводные зарядки: они либо неудобно расположены, либо не заряжают смартфон в чехле, либо недостаточно мощные, чтобы сделать это быстро.

Нарекания вызывает и замороченный интерфейс, который интуитивно непонятен. Все реже такие нужные функции как подогрев сидений или руля можно настроить аналоговыми кнопками и переключателями: автопроизводители прячут их вглубь меню настроек, а мода на минимализм в интерьере и вовсе «похоронила» их в недрах мультимедийной системы.