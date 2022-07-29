АвтоВАЗ резко повысит цены на Lada Largus

Компания АвтоВАЗ с 1 августа 2022 года увеличит базовую стоимость семейства Lada Largus на внушительные 65 000 рублей. Об этом сообщает RCI News со ссылкой на письмо, которое получили дилеры. Прайс-листы будут пересмотрены на уже поставленные и неоплаченные автомобили.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Так, универсал Largus с нынешних 1 235 900 рублей подорожает до 1 300 900 рублей, Largus Cross с 1 378 900 до 1 443 900 рублей, фургон Largus с 1 236 900 до 1 301 900 рублей.

В то же время стандартная Granta Sedan по-прежнему будет стоит от 678 300 рублей, Vesta Sedan - от 1 121 900 рублей, Xray - от 1 106 900 рублей, Niva Legend - от 806 900 рублей, Niva Travel - от 1 066 900 рублей.

Помимо этого, отечественный автопроизводитель увеличил доплату за металлизированную эмаль. Стоимость "металлика" для Granta и Niva Legend составляет 12 000 рублей (ранее было 6 000 рублей), а для Largus - 15 000 рублей (ранее было 8 000 рублей).