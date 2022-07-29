Последний аргумент: работники «ИжАвто» написали письмо Путину

Работники завода «ИжАвто» написали открытое письмо президенту Владимиру Путину из-за ситуации на заводе и возможного переноса из Ижевска в Тольятти производства Lada Vesta. Текст обращения размещен в паблике «Первичная профсоюзная организация «ИжАвто» в VK.
«Получается, что высшее руководство «АвтоВАЗа» идет на сознательный обман. Они собираются забрать нашу «Весту», вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге. Для того, чтобы этот запуск состоялся, необходимо 2-3 года напряженной работы», — отмечается в письме.
Согласно статистике продаж электромобилей в России, рынок не сможет принять более тысячи таких машин, поэтому коллектив завода из 3 тыс человек придется сократить на 70%, опасаются авторы письма.
В настоящее время «ИжАвто» находится в простое из за отсутствия комплектующих для Lada Vesta. Этот автомобиль, выпускающийся с 2015 года, российский на 40%, все остальные комплектующие завозились из-за границы, указывают они.
«Поручите руководству «АвтоВАЗа» максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске, где уже налажены все процессы производства и качества», — просят работники завода президента России.