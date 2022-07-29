Последний аргумент: работники «ИжАвто» написали письмо Путину

«Получается, что высшее руководство «АвтоВАЗа» идет на сознательный обман. Они собираются забрать нашу «Весту», вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге. Для того, чтобы этот запуск состоялся, необходимо 2-3 года напряженной работы», — отмечается в письме.