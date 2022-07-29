Porsche Taycan и ВАЗ-2107 признали автомобилями мечты

Специалисты портала объявлений «Авто.ру» провели исследования и выяснили, о каких автомобилях мечтают жители России в 2022 году. Граждан поделили на реалистов и мечтателей. Так, среди самых вожделенных автомобилей для мечтателей значатся Porsche Taycan, Tesla Model 3, BMW 5-series. Реалисты в качестве автомобилей мечты назвали Toyota Camry, ВАЗ-2107 и Kia Rio.
Также россияне мечтают о Mercedes-Benz E-класса, BMW X5, Nissan Leaf, BMW M5, ВАЗ-2114, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Audi A4 и Lada Granta. Нашлись и такие, кто в качестве машины мечты хочет получить бэтмобиль. С точки зрения страны производства автомобилей мечты самые популярные — Германия, Япония, Корея, Россия и США.