Porsche Taycan и ВАЗ-2107 признали автомобилями мечты

Специалисты портала объявлений «Авто.ру» провели исследования и выяснили, о каких автомобилях мечтают жители России в 2022 году. Граждан поделили на реалистов и мечтателей. Так, среди самых вожделенных автомобилей для мечтателей значатся Porsche Taycan, Tesla Model 3, BMW 5-series. Реалисты в качестве автомобилей мечты назвали Toyota Camry, ВАЗ-2107 и Kia Rio.