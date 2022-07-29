Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
11 минут назад

Новости автомира: Porsche Taycan и ВАЗ-2107 признали автомобилями мечты у россиян в 2022 году

Южный автомобиль

Специалисты портала объявлений «Авто.ру» провели исследования и выяснили, о каких автомобилях мечтают жители России в 2022 году. Граждан поделили на реалистов и мечтателей. Так, среди самых вожделенных автомобилей для мечтателей значатся Porsche Taycan, Tesla Model 3, BMW 5-series. Реалисты в качестве автомобилей мечты назвали Toyota Camry, ВАЗ-2107 и Kia Rio.

Porsche Taycan и ВАЗ-2107 признали автомобилями мечты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также россияне мечтают о Mercedes-Benz E-класса, BMW X5, Nissan Leaf, BMW M5, ВАЗ-2114, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Audi A4 и Lada Granta. Нашлись и такие, кто в качестве машины мечты хочет получить бэтмобиль. С точки зрения страны производства автомобилей мечты самые популярные — Германия, Япония, Корея, Россия и США.

Автоновости,Nissan Leaf,Mercedes-Benz E-Класс,Audi A4,Lada Granta,Toyota Camry,BMW X5,Toyota Land Cruiser,Tesla Model 3,Kia Rio,Hyundai Solaris,BMW M5,Nissan,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Audi,Tesla,Mercedes-Benz,Lada,Porsche,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители