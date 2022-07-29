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5 минут назад

Новости автомира: General Motors представил третье поколение пикапа Chevrolet Colorado 2023 года

FBM.ru

General Motors представил совершенно новую модель своего пикапа среднего размера 2023 года, которая увеличилась в длине. Он также получил новые технологии и версии модели, но у автомобиля уменьшились варианты двигателя и кузова. У пикапа Colorado появилась новая комплекция Trail Boss, помимо уже существующих Work Truck, LT, Z71 и ZR2.

General Motors представил третье поколение Chevrolet Colorado
Фото: General MotorsGeneral Motors
General Motors

Пикап в базовой комплектации получил 2,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с. и крутящим моментом 351 Нм, он сочетается с 8-ступенчатой АКП. За доплату есть форсированный до 310 сил и 430 Нм агрегат.

General Motors

Новый Chevy Colorado 2023 года будет стоить не менее 25 200 долларов, чтобы превзойти базовую модель 2022 года. Несмотря на нехватку чипов, влияющую на производство в автомобильной промышленности, ожидается, что Chevy Colorado 2023 года появится на рынке в конце 2022 года.

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