General Motors представил третье поколение Chevrolet Colorado

General Motors представил совершенно новую модель своего пикапа среднего размера 2023 года, которая увеличилась в длине. Он также получил новые технологии и версии модели, но у автомобиля уменьшились варианты двигателя и кузова. У пикапа Colorado появилась новая комплекция Trail Boss, помимо уже существующих Work Truck, LT, Z71 и ZR2.

Фото: General Motors General Motors

General Motors

Пикап в базовой комплектации получил 2,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с. и крутящим моментом 351 Нм, он сочетается с 8-ступенчатой АКП. За доплату есть форсированный до 310 сил и 430 Нм агрегат.

General Motors