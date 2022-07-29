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2 часа назад

Новости автомира: Обновлённая Lada Vesta: первое официальное изображение салона

Колеса.ру

На российском потребительском сайте Lada всплыла первая официальная фотография салона рестайлинговой Весты, но до потребителей эта модель доберётся ещё не скоро.

Первое официальное изображение салона новой Lada Vesta
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Официальная премьера обновлённой Весты состоялась 22 февраля на заводе АВТОВАЗа в Ижевске, а два дня спустя начались известные геополитические события, вследствие которых ижевский завод встал и сейчас не выпускает ни обновлённых Вест, ни дореформенных. Простой в Ижевске продолжается уже более пяти месяцев, тогда как головной завод АВТОВАЗа в Тольятти более-менее ожил и начал выпуск отдельных моделей в «антисакционных» комплектациях.

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В июне новый глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что обновлённая Vesta будет запущена в производство только в начале 2023 года. В июле в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились чёрно-белые патентные изображения интерьера рестайлинговой Весты — дело в том что во время премьеры 22 февраля интерьер рассекречен не был, его обновкам производитель хотел посвятить отдельное мероприятие. Это мероприятие, полагаем, ещё впереди, но на сайте Lada в разделе, посвящённом обновлённой Весте, впервые появилась картинка интерьера в топовой комплектации, с большим вертикально ориентированным планшетом по центру передней панели.

Колеса.ру

Как видим, планшет целиком выполнен в отдельном корпусе и легко может быть заменён в случае неисправности. Рамка довольно толстая, да ещё с серебристой окантовкой, но разрешение экрана, судя по всему, довольно приличное. Под планшетом имеется вращающаяся рукоятка громкости, совмещённая с кнопкой включения/выключения системы. Ещё ниже находится позаимствованный у недорогих моделей Renault/Dacia блок управления микроклиматом с тремя вращающимися ободками, внутрь которых помещены экранчики.

Как мы узнали ранее из патентных изображений, обновлённые Весты начального и среднего уровней вместо большого планшета получат полочки для хранения мелочей либо более простенькую мультимедийную систему с горизонтально ориентированным экраном, не выступающим за габариты передней панели.

В июле Максим Соколов сообщил, что АВТОВАЗ планирует разработать на платформе Весты полноценный кроссовер, но не назвал сроков, в которые эта идея может быть реализована.

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