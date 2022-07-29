Автомобильной промышленности предсказали проблемы

Глава Renault Лука де Мео заявил, что автомобильную промышленность во всем мире по-прежнему будут ждать трудности с поставками комплектующих, передает CNBC. По его мнению, проблема ограничения цепочек поставок не решится быстро.

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Логистические проблемы после начала специальной военной операции вызвали дефицит деталей для выпуска машин, который поспособствовал приостановке производства во всем мире. «Мы [в компании Renault] не ожидаем, что ситуация внезапно полностью улучшится. Но при этом мы научились справляться с этой сложностью», — рассказал он о дальнейшем развитии событий в отрасли производства автомобилей.

Тем не менее ограничения в логистике становятся все слабее, а ситуация постепенно улучшается, добавил глава Renault. В мае и июне обстановка с поставками уже была относительно неплохой. Однако миру все еще не хватает «прозрачности цепочек поставок», считает он.