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2 часа назад

Автомобильной промышленности предсказали проблемы

Lenta.ru

Глава Renault Лука де Мео заявил, что автомобильную промышленность во всем мире по-прежнему будут ждать трудности с поставками комплектующих, передает CNBC. По его мнению, проблема ограничения цепочек поставок не решится быстро.

Автомобильной промышленности предсказали проблемы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Логистические проблемы после начала специальной военной операции вызвали дефицит деталей для выпуска машин, который поспособствовал приостановке производства во всем мире. «Мы [в компании Renault] не ожидаем, что ситуация внезапно полностью улучшится. Но при этом мы научились справляться с этой сложностью», — рассказал он о дальнейшем развитии событий в отрасли производства автомобилей.

Тем не менее ограничения в логистике становятся все слабее, а ситуация постепенно улучшается, добавил глава Renault. В мае и июне обстановка с поставками уже была относительно неплохой. Однако миру все еще не хватает «прозрачности цепочек поставок», считает он.

29 июля компания Renault предоставила финансовый отчет по итогам полугодия, где оценила прибыль и чистый убыток от прекращения деятельности в России. Так, уход с российского рынка стоил компании 2,3 миллиарда евро. Выручка автопроизводителя упала на 10 процентов, до 21,057 миллиарда евро.

Автоновости,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
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