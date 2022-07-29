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2 часа назад

Новости автомира: ГИБДД работает над внедрением дистанционной регистрации автомобилей

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Госавтоинспекция работает над тотальной цифровизацией автомобильных документов. Уже в ближайшем будущем водителям не придется возить с собой удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, также в планах внедрение онлайн-регистрации автомобилей без необходимости посещения отделения ГИБДД.

ГИБДД работает над внедрением дистанционной регистрации автомобилей
Фото: ©Никеричев Андрей/Агентство «Москва»©Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

О том, как изменится документооборот, связанный с автомобилями, глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал "Российской газете". По его словам, уже реализовано заключение договора купли-продажи в электронном виде. Со временем ГИБДД совместно с профильными министерствами собирается добиться того, чтобы все процедуры проводились в электронном виде, это потребует новых технологических решений. Предстоит решить и некоторые особенности процедур, например проведение осмотра автомобиля при регистрации: его пока нельзя отменить и именно из-за него требуется посещение отделения ГИБДД.

Черников также отметил, что автовладельцы уже могут предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде, но пока эта опция проходит стадию тестирования: потребуется приложение "Госуслуги.Авто" с подгруженными документами о владении автомобилем, можно будет предъявлять не бумажный документ, а QR-код из этого приложения. Но водителям следует помнить, что сотрудник ДПС имеет право при возникновении подозрений потребовать предъявить реальные документы.

О введении электронной версии водительского удостоверения глава ГИБДД заявлял 30 июня. Тогда он выразил надежду, что совместно с Минцифры ведомство урегулирует все технические и правовые аспекты до конца 2022 года и опция не возить с собой удостоверение, востребованная большинством участников дорожного движения, будет внедрена.

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