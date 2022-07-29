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2 часа назад

17-летний ВАЗ 2111 за 15 миллионов не торопятся покупать

Елена Прошина

Ещё месяц назад на портале Avto.ru появилось необычное объявление о продаже автомобиля. Согласно словам продавца, за 17 лет службы серый ВАЗ 2111 успел сменить 10 владельцев и проехать более чем 250 тысяч километров. Но по-настоящему выделяла автомобиль цена – текущий владелец выставил ценник почти в 15 миллионов рублей.

17-летний ВАЗ 2111 за 15 миллионов не торопятся покупать
Фото: auto.ruauto.ru

Судя по всему, покупать б/у автомобиль за такую цену никто не спешит – спустя месяц объявление всё ещё доступно на сайте, цена заявлена прежняя.

Несмотря на изрядно потрёпанный внешний вид автомобиля, владелец уверяет, что машина «в хорошем состоянии и на ходу». Высокая стоимость объясняется «эксклюзивными номерами с историей в подарок к автомобилю, без номеров машина не продается». Впрочем, заинтересованные автолюбители уже успели раскопать более подробные данные автомобиля. Уточняется, что те самые «эксклюзивные номера с историей» это «блатной» номер «В 001 ОР 77».

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