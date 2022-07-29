Штраф за грязные номера и возврат «тревожной кнопки». Что ждет российских водителей в августе

В последний месяц этого лета автовладельцы уже не смогут купить ОСАГО по прежнему тарифу, российский автопром вернет «тревожную кнопку» в обязательную комплектацию машин, власти рассмотрят ужесточения контроля над такси и агрегаторами, а дилеры привезут немецкие новинки «в серую». Подробнее об этих и других нововведениях, в материале «Газеты.Ru».

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Рекордное подорожание ОСАГО

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В конце июня Центробанк анонсировал грядущее расширение коридора базового тарифа ОСАГО на 26%. Повышение стоимости полисов станет рекордным за всю историю "автогражданки". Общественное обсуждение проекта закончилось 28 июня, а в августе новые тарифы уже должны вступить в законную силу. Для легковых автомобилей базовая ставка ОСАГО будет лежать в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей.

Тарифный коридор расширят и для других видов транспорта: на 17,8%, для такси, грузовиков и транспорта оперативных служб, на 21% для мотоциклов и мопедов и на 15% для автобусов. Также Центробанк повышает региональные коэффициенты "автогражданки" в среднем на 6%. В Банке России заявили, что нововведения позволят страховщикам точнее оценивать риски автовладельцев в условиях повышения цен на запчасти.

Камеры в патрулях

ГИБДД проводит эксперимент по внедрению систем видеофиксации, которые встроены в светосигнальные балки (стробоскопы) патрульных автомобилей. По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, тестирование системы пройдет в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Камеры в светосигнальных балках следят за транспортным потоком на 360° вокруг автомобиля и способны выявлять нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости и выезд на выделенные полосы, а также выявлять разыскиваемые автомобили.

Система обладает подключением к информационным ресурсам МВД и информирует автоинспектора о нарушениях. Впрочем, на основе данных с таких камер сотрудники ГИБДД пока не будут оформлять протоколы о нарушениях, но смогут задерживать находящихся в розыске лиц, а также находить угнанные автомобили. Разработкой этой системы отечественные производители занимались в течение двух лет.

По словам Черникова, если испытания пройдут успешно, использование "люстр" кругового обзора внедрят в работу патрульных служб ДПС в 2023 году.

Последний бесплатный месяц

У российских автомобилистов остался месяц, чтобы привыкнуть к новым правилам организации движения на платных автодорогах – за нечитаемые госномера водителей будут штрафовать. Новые правила введут в конце августа. Тогда же вступят в силу законодательные изменения, связанные с введением на платных трассах безбарьерных систем взимания платы под названием "свободный поток".

Выезжая на платную дорогу без остановки у шлагбаума автомобилистам будет запрещено двигаться на машине с нечитаемыми, скрытыми или видоизмененными номерами. Минимальный штраф составит 500 руб. (ст. 12.2 КоАП РФ).

Дело в том, что после фиксации транспортного средства камерами со счета автомобилиста будет сниматься сумма за проезд. Если денег на счету не окажется, водителю дадут пять суток для погашения долга. Также в новых правилах закреплено, что оператор вправе не пропускать через пункт взимания платы пользователей, не оплачивающих проезд или имеющих просроченную задолженность по оплате.

Возвращение "тревожной кнопки"

В мае этого года правительство продлило автопроизводителям отсрочку по обязательной установке на все выпускаемые автомобили блока экстренного вызова "ЭРА-ГЛОНАСС". Послабление сделали из-за дефицита электронных чипов в составе "Эры". Согласно постановлению N 855 от 12 мая, выпуск транспортных средств в России без "тревожной кнопки" был разрешен до 1 августа нынешнего года, а срок дооснащения (для которого придется устраивать отзывную кампанию) отложен до 1 февраля 2023 года. С конвейера "АвтоВАЗа", который выпускает машины без "ЭРА-ГЛОНАСС" с прошлого сентября, в концу июля уже начали сходить первые машины с "тревожной кнопкой", сообщает паблик "Нетипичный "АвтоВАЗ" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что дилеры уже готовятся к масштабной отзывной кампании.

Контроль над такси

Правительство собирается усилить контроль над такси и агрегаторами, предусмотрен ряд ограничений. В частности, шоферы не смогут работать в такси, пока не пройдет год со дня окончания срока лишения водительских прав. За период, предшествующий дню перевозки, водителю нельзя иметь более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД. В проекте закона прописываются требования к внешнему виду такси. Также в нем говорится, что машины должны оснащаться устройством контроля за вниманием, усталостью и сонливостью водителя. Кроме того, власти требуют от служб заказа такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов.

Согласно документу, разрешение на работу в такси смогут получить самозанятые физлица, если они заключат договор со службой заказа легкового такси. Госдума приняла законопроект в первом чтении 5 июля этого года. Поправки к законопроекту рассмотрят 3 августа, после чего состоятся окончательные чтения документа.

Какие новинки приедут в Россию

Благодаря "серому" ввозу и параллельному импорту в августе на российском рынке появятся несколько моделей британских и немецких брендов, рассказал "Газете.Ru" директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев.

"На рынке появится новый Range Rover, завезут новые модели электромобилей от Mercedes-Benz и Audi, старт которых был остановлен весной этого года, привезут новый GLC и BMW 7-Series", - говорит Тюктеев.

По словам собеседника, среди новых машин появятся только китайские, которые активно захватывают рынок после ухода европейцев. В частности, марка FAW представила новинку T-77, а уже с сентября дебютируют новые марки, к примеру, Evolute и люксовый Voyah. Потребителям стоит быть очень внимательными и проявлять осторожность, покупая ввезенный параллельным импортом автомобиль, отмечает собеседник. Многообразие точек ввоза автомобилей требует времени на рыночную адаптацию, а процесс ввоза и продажи машин не сразу выйдет более высокий уровень, к которому все привыкли, считает он.

"Стоит понимать, что основная масса таких машин не подготовлена к эксплуатации в центральной части РФ", - предупреждает директор "Авилон Мерседес-Бенц" Тюктеев.

По его словам, автомобили, выпущенные для более жарких стран, нуждаются в технической доработке систем охлаждения двигателей, в иных настройках обогрева салона и т.д. Часть опций у премиальных марок не будет работать в России и отключатся через несколько сотен либо даже тысяч километров, заметил собеседник.

Автомобили дешевле не станут

Сейчас иномарок, произведенных для рынка России, становится все меньше, запаса складов хватит на 2-4 месяца, оценил Ренат Тюктеев.

"Основные ценовые колебания пройдены, когда рост составлял и 30%, и даже 50%. Наценки дилеров пришли к уровню начала этого года, цены снизились и дальше им двигаться попросту некуда. Ближайшие два месяца будет незначительный рост цен по естественной причине сокращения остатков машин", - добавил он.

Предпосылок для существенных корректировок цен по новым автомобилям сейчас нет, и август в этом плане станет продолжением июля, полагает гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.