Honda не исключила превращения Civic Type R в гибрид

Новое поколение «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R, представленного в 2022 году, стало модернизированным вариантом модели пятилетней давности, что не помешало автомобилю оказаться самым мощным в истории. Автомобиль сохранил платформу Type R поколения FK8 2017 года и 2-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель K20C с турбонаддувом, но уже в ближайшем будущем модель может обзавестись бензоэлектрической силовой установкой. Об этом напрямую заявили инженеры японской марки.

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Во время пресс-запуска новинки технический консультант Honda Motor Europe Ко Ямамото в интервью Autocar раскрыл подробности о технологическом будущем хэтчбека. По словам инженера, переход на гибридный двигатель не исключён, но маловероятно, что Civic Type R станет электромобилем или получит полный привод.

«На этой платформе мы не можем сделать электромобиль, но я полагаю, что можно дойти до определенного уровня гибридизации. Электрификация — это просто ещё одна техническая мера, такая же, как VTEC, турбонаддув или многорычажная подвеска», — подчеркнул Ко Ямамото.