Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Honda не исключила превращения Civic Type R в гибрид

Motor.ruиещё 1

Новое поколение «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R, представленного в 2022 году, стало модернизированным вариантом модели пятилетней давности, что не помешало автомобилю оказаться самым мощным в истории. Автомобиль сохранил платформу Type R поколения FK8 2017 года и 2-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель K20C с турбонаддувом, но уже в ближайшем будущем модель может обзавестись бензоэлектрической силовой установкой. Об этом напрямую заявили инженеры японской марки.

Honda не исключила превращения Civic Type R в гибрид
Фото: © Honda© Honda

Во время пресс-запуска новинки технический консультант Honda Motor Europe Ко Ямамото в интервью Autocar раскрыл подробности о технологическом будущем хэтчбека. По словам инженера, переход на гибридный двигатель не исключён, но маловероятно, что Civic Type R станет электромобилем или получит полный привод.

«На этой платформе мы не можем сделать электромобиль, но я полагаю, что можно дойти до определенного уровня гибридизации. Электрификация — это просто ещё одна техническая мера, такая же, как VTEC, турбонаддув или многорычажная подвеска», — подчеркнул Ко Ямамото.

С технической точки зрения нет проблем с тем, чтобы сделать Civic Type R и полноприводным — впервые в истории модели — однако таких планов у японского автопроизводителя нет. «Конечно, мы можем сделать полный привод — платформа Civic Type R использована и в полноприводном CR-V, но я не думаю, что полный привод подходит этой модели. Необязательно он сделает машину быстрее, но точно увеличит её массу», — пояснил технический консультант.

Автоновости,Honda Civic,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители