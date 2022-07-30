Электропикап Ford поступил на службу в полицию

Марка Ford, которая является крупнейшим поставщиком служебных автомобилей для полиции США, адаптирует к работе в правоохранительных органах почти всю гамму своих моделей. Не стал исключением и первый в истории компании серийный электрический пикап Ford F-150 Lightning, который силами заводских специалистов превратили в Pro Special Service Vehicle — специальный автомобиль для полицейских патрулей, подготовленный к несению службы с американскими копами.

Фото: © Ford © Ford

Полицейская версия отличается не только узнаваемой чёрно-белой раскраской кузова и светодиодными проблесковыми маячками, но и силовым бампером-тараном спереди. Также F-150 Lightning Pro SSV имеют передний багажник Mega Power Frunk с электророзеткой и систему Pro Power, которая позволяет использовать пикап в качестве источника электроэнергии для внешних потребителей.

В салоне появились новые передние сиденья с уменьшенными валиками боковой поддержки для удобства посадки в полном полицейском обмундировании, а в спинки кресел встроены металлические защитные листы. Передние сиденья отделаны тканью, а задний диван и пол получили виниловую обивку.

Кроме того, инженеры Ford переделали центральный тоннель и усилили центральную консоль над лобовым стеклом для удобства установки дополнительного полицейского оборудования. Технические изменения в модели практически отсутствуют.