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29 минут назад

Новости автомира: в ГИБДД рассказали о способе "автоподставы" с незаметным торможением

Газета.Ru

В ГИБДД Тверской области предупредили водителей о мошенниках, совершающих подставные ДТП на автомобилях с неработающими стоп-сигналами. Информация об этом размещена на официальном сайте ГИБДД России.

В ГИБДД рассказали об "автоподставе" с незаметным торможением
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

«Они выбирают участок местности, где транспорт движется с небольшой скоростью. При приближении сзади будущей жертвы мошенник резко замедляется, используя «ручник». Фонари не срабатывают, и человек, не успев среагировать, въезжает в подставной автомобиль», — отмечается в сообщении ведомства.

В случае совершения подозрительного ДТП полицейские советуют не поддаваться на уговоры возместить ущерб на месте, а напротив, демонстративно фотографировать номерной знак «подставной» машины и настаивать на официальном оформлении аварии. Для такого рода мошенничеств злоумышленники обычно используют старые и ветхие машины, подчеркнули в полиции.

Автоновости,ГИБДД,
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