В ГИБДД рассказали об "автоподставе" с незаметным торможением

В ГИБДД Тверской области предупредили водителей о мошенниках, совершающих подставные ДТП на автомобилях с неработающими стоп-сигналами. Информация об этом размещена на официальном сайте ГИБДД России.

«Они выбирают участок местности, где транспорт движется с небольшой скоростью. При приближении сзади будущей жертвы мошенник резко замедляется, используя «ручник». Фонари не срабатывают, и человек, не успев среагировать, въезжает в подставной автомобиль», — отмечается в сообщении ведомства.

В случае совершения подозрительного ДТП полицейские советуют не поддаваться на уговоры возместить ущерб на месте, а напротив, демонстративно фотографировать номерной знак «подставной» машины и настаивать на официальном оформлении аварии. Для такого рода мошенничеств злоумышленники обычно используют старые и ветхие машины, подчеркнули в полиции.